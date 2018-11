ROMA – Mauro Icardi e Paulo Dybala si sono finalmente sbloccati in Nazionale. E lo hanno fatto curiosamente nella stessa serata, durante l’amichevole contro il Messico. I due si sono passati il testimone durante la gara – lo juventino è entrato per l’attaccante nerazzurro nel secondo tempo – ed entrambi sono riusciti anche a fare gol. I primi con l’Argentina.

All’ottava presenza con la “Seleccion”, Icardi è finalmente riuscito a esultare. Un gol cercato e voluto quello dell’attaccante dell’Inter. Palla filtrante sul lato destro dell’area, serpentina sui difensori a rientrare e sinistro per scavalcare il portiere avversario.

#SelecciónMayor Así convirtió Mauro Icardi su primer gol con la Mayor. pic.twitter.com/cjVNBwUUM3 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 21 novembre 2018

Come per Icardi, anche per la Joya bianconera è arrivato il momento del primo sorriso con l’albiceleste. Maurito ha aperto la gara con il Messico, l’attaccante della Juventus l’ha chiusa. Merito soprattutto della grande giocata di Giovanni Simeone, centravanti della Fiorentina, che, partito in contropiede, è riuscito a imbeccare perfettamente Dybala, micidiale nel confronto diretto con il portiere avversario.