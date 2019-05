ROMA – “Fastidio per le foto di Icardi? Quando è qui è sempre vestito da Inter, a me interessa quello”. Luciano Spalletti dribbla così le polemiche legate agli scatti dell’attaccante e della moglie Wanda Nara che negli ultimi giorni hanno monopolizzato i social network.

“Il futuro per me è solo il bene dell’Inter, fare bene allenamenti e partite. Mauro è un calciatore che si ripete ad alti livelli, ha numeri molto importanti. Ci sono cose che potrebbero averlo limitato, ma il suo pregio è l’equilibrio. L’ho conosciuto così e lo ritrovo nello stesso modo. Da un mio punto di vista non c’è alcun problema, non ho alcun problema ad allenare e a far giocare qualsiasi calciatore”.

Il tecnico, nella consueta conferenza stampa alla vigilia dei match, ha presentato la sfida contro l’Udinese invitando a non sottovalutare l’avversario: “Una partita difficile, anche per l’importanza dell’obiettivo che ci poniamo – ha detto in conferenza stampa -. È fondamentale tentare di vincerla. La differenza la fa la testa durante la settimana”.

Infine il punto sulla corsa Champions: “Fino alla Lazio sono tutti in corsa. Ci sono intrecci e incontri con squadre in corsa per la salvezza. Sono sfide difficili, mi rimane impossibile vedere cosa può raggiungere l’Atalanta o il Torino o il Milan stesso. L’Atalanta non è più una sorpresa, ormai si ripete da anni, la Romala conosco molto bene, sono tutte squadre importanti. C’è grande equilibrio e possono anche arrivare in Champions. Sono tutte squadre da cui dobbiamo guardarci in modo attento».