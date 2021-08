Icardi giocherà in Italia? Wanda Nara: “I nostri figli non vedono l’ora di tornare a casa”

Potrebbe esserci di nuovo l’Italia nel futuro di Mauro Icardi, almeno stando alle parole di sua moglie e agente Wanda Nara. Intervistata dal magazine Confidenze infatti Wanda Nara ha detto: “A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: ‘Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l’Italia!”.

Mauro Icardi in Italia? Ma dove?

L’unica alternativa concreta al momento sarebbe la Juventus. Tutte le altre big infatti hanno già preso attaccanti di peso. Però un eventuale arrivo di Icardi alla Juventus dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo. Come già successo ai tempi in cui l’argentino vestiva nerazzurro la Juventus potrebbe pensare a lui ma – come scrive il quotidiano sportivo francese L’Equipe – tutto dipenderebbe dal futuro di Cristiano Ronaldo a Torino. Per il giornale transalpino “se la Vecchia Signora volesse ingaggiare l’attaccante argentino, la fattibilità dell’operazione dipende dal futuro di CR7 la cui partenza dalla Juventus quest’estate è tutt’altro che scontata”.

Lo sfogo di Cristiano Ronaldo sui social

Dopo tutte le voci di mercato che lo davano in partenza dalla Juventus, Cristiano Ronaldo ha scritto un lungo post sui social in cui dice: “Chi mi conosce sa quanto sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è stato il mio motto guida sin dall’inizio della mia carriera. Tuttavia, alla luce di tutto ciò che è stato detto e scritto di recente, devo esporre la mia posizione. Più che la mancanza di rispetto per me come uomo e come giocatore, il modo frivolo con cui il mio futuro è coperto dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci, così come per i loro giocatori e il loro staff”.