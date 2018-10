BARCELLONA (SPAGNA) – L’Inter ha perso malamente sul campo del Barcellona e Maxi Lopez non ha resistito nell’esultare sui social network. L’ex marito di Wanda Nara, attuale compagna di Mauro Icardi, ha postato un messaggio sui social network scrivendo: “Forza Barcellona”.

L’Inter ha giocato contro un Barcellona che non poteva contare su Leo Messi, out per infortunio, ma ha perso ugualmente senza mai entrare in partita. Il primo gol del Barcellona è stato siglato dall’ex Rafinha, il secondo dal terzino Jordi Alba.

Nonostante questa sconfitta, l’Inter ha comunque ottime possibilità di passare il turno in Champions League perché è secondo in classifica a più 5 sul Tottenham e sul Psv.

Social – Maxi Lopez festeggia la vittoria del Barcellona. Frecciatina a Icardi? – https://t.co/aMuv1DTr5W — passioneinter.com (@passione_inter) 25 ottobre 2018

RedGol: Maxi López se burló de Icardi por perder frente al Barcelona y subió una foto de su hijo con la camiseta culé.https://t.co/Ye2uIAIzcv a través de @GoogleNews — SÓLO LA VERDAD (@OscarKikeGarcia) 25 ottobre 2018

Sigue la guerra: la chicana de Maxi López a Mauro Icardi vía https://t.co/SgSqKFw2gm pic.twitter.com/BTXEE8Jsuc — lariojamide (@lariojamide) 25 ottobre 2018

L’Inter di Icardi perde, Maxi Lopez gongola: «Forza Barcellona»https://t.co/3jXb1qVmLj pic.twitter.com/5Bt60qMugB — Radio Alcamo Central (@radioalcamo) 25 ottobre 2018