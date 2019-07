Icardi-Napoli, Wanda Nara nel cinepanettone di De Laurentiis

NAPOLI – Sono tre anni che il Napoli prova a prendere Icardi. Questa volta i campani sono davvero vicini all’attaccante argentino. Icardi vuole restare in Italia ed i pessimi rapporti tra Juve e Inter rendono quasi impossibile un passaggio dell’argentino a Torino.

Le dichiarazioni rilasciate oggi da Beppe Marotta non fanno altro che avvalorare questa tesi: “Escludo che Icardi possa andare alla Juventus, della Juve fino a questo momento non se ne vede nemmeno l’ombra”.”Scambio Icardi-Dybala? E’ utopistico immaginarlo in questo momento, so quanto vale Paulo. Tutto è aperto, noi stiamo alla finestra e vediamo cosa succede”. “Mauro non fa parte del nostro progetto per una scelta tecnica. Il club ha avuto il tempo per valutare e agire, io mi sono totalmente allineato alla decisione della società”.

Torniamo al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha provato a prendere Maurito dopo l’ormai famosa cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus per la cifra record di quasi cento milioni di euro. Quell’estate, i soldi non mancavano al Napoli ma l’Inter considerava l’argentino un incedibile ed i partenopei non poterono acquistarlo. Lo stesso argentino non aveva voglia di lasciare l’Inter dove si trovava molto bene.

Adesso è cambiato tutto. Quello che era uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, è diventato un peso per l’Inter, un calciatore che è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri per volontà di una dirigenza che vuole sbarazzarsi di lui e del suo pesantissimo entourage. Decisione pienamente condivisa da Antonio Conte che ha dato il suo via libera alle cessioni di Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

Adesso il Napoli è davvero in pole per l’ormai ex capitano dell’Inter. De Laurentiis è pronto a convincerlo con uno stipendio di ben dieci milioni di euro all’anno. Non solo, il patron del Napoli vuole accontentare anche il suo agente e per questo motivo avrebbe offerto a Wanda Nara un ruolo importante nel suo prossimo cinepanettone, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport con Mimmo Malfitano.