Fallimento Icardi, non è stato convocato per la Coppa America. Ci sono 4 “italiani”

ROMA – Niente Coppa America per Mauro Icardi. Il nome di Mauro Icardi non figura nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, per la Coppa America, in programma in Brasile dal 14 giugno. Quattro invece gli ‘italiani’: German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Paulo Dybala (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). L’Argentina è inserita nel Gruppo B con Colombia, Paraguay e Qatar. Questa mancata convocazione sancisce il fallimento totale della stagione di Mauro Icardi. La strategia di Wanda Nara non ha pagato né con l’Inter né con la Nazionale Argentina. Il numero nove verrà ceduto dall’Inter a fine stagione e vedrà le partite della Nazionale Argentina in televisione.

Icardi out. La lista dei convocati dell’Argentina per la Coppa America.

PORTIERI: Esteban Andrada (Boca Juniors), Augustin Marchesìn (America).

DIFENSORI: Milton Casco (River Plate), Renzo Saravia (Racing), Nicolas Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Ramiro Funes Mori (Villarreal), German Pezzella (Fiorentina), Nicola Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting CP).

CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis), Roberto Pereyra (Watford), Angel Di Maria (PSG), Guido Rodriguez (America), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (River Plate).

ATTACCANTI: Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Matias Suarez (River Plate), Paulo Dybala (Juventus).