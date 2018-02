ROMA – Tira aria di crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Lui ha smesso di seguirla su Instagram e i messaggi criptici che arrivano dai profili personali dell’attaccante dell’Inter e della sua agente-moglie lasciano dubbi in tutti coloro che si divertono a seguire le trame amorose legate al mondo del calcio. Da qualche giorno, ormai, si susseguono immagini e frasi che incuriosiscono il popolo del web. L’ultima novità, in ordine di tempo, arriva dal bomber: Icardi, ora, non segue più Wanda sulla pagina personale Instagram.

Come mai, si domanda La Gazzetta dello Sport? Solo poche ore fa l’argentina aveva pubblicato una foto molto sensuale con una dedica particolarmente incisiva: “La medida del amor se mide con la distancia”, che tradotto significa “La misura dell’amore è misurata dalla distanza”. Non solo: il 31 gennaio aveva anticipato questo post con un dolce “Pensando en ti …” che non necessita di spiegazioni. Poche parole apparentemente dedicate al suo amore che, attualmente, è dall’altra parte del mondo. Wanda Nara, infatti, in questo periodo è impegnata a Buenos Aires per motivi di lavoro.