Icardi, post polemico con foto su Instagram per ricordare a tutti chi ha deciso l’ultimo Inter-Milan

MILANO – Nuova puntata della telenovela Icardi. L’argentino ha postato infatti su Instagram una foto della sua classica esultanza (le mani alle orecchie) mentre indossa la maglia dell’Inter e la fascia da capitao al braccio, con San Siro sullo sfondo. Un nuovo messaggio enigmatico da parte di Icardi, che torna a farsi sentire sui social con immagini calcistiche a due settimane dalla lunga lettera con cui ruppe il silenzio. Con questo foto pubblicata su Instagram, molto probabilmente Icardi ha voluto ricordare al popolo interista chi ha deciso l’ultimo derby di Milano…

Icardi polemico prima del derby, addio a fine stagione

L’ex capitano nerazzurro non ci sarà nel derby di domani, mentre l’ad Marotta ieri ha commentato così la situazione: ”Non ci sono novità, ma sono ottimista”. In realtà, a parte le smentite di rito, sembra praticamente certo l’addio di Icardi all’Inter al termine della stagione. Icardi potrebbe approdare alla Juventus, in cambio di Dybala o di cash, o al Napoli.

”Il caso Icardi? Visto da fuori mi sembra un macello della Madonna.” Questo quanto dichiarato dall’ex-portiere dell’Inter Julio Cesar questo pomeriggio a Nyon, a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Julio Cesar era invitato dall’Uefa in qualità di ambasciatore della Champions League. Dopo il sorteggio, ha parlato anche della sua ex-squadra, con la quale ha vinto il trofeo nel 2010.

”Mi dispiace tanto per la situazione dell’Inter e l’eliminazione dall’Europa League. E’ difficile parlare dei problemi del club quando non si vivono le cose dall’interno. Comunque, visto da fuori, il caso Icardi mi sembra un macello”, ha detto il brasiliano.

”E’ un vero peccato”, ha proseguito, ”perché Icardi è un ottimo giocatore che segna tanto. E’ necessario che la società trovi un modo per risolvere la situazione”.

