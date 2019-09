ROMA – Mauro Icardi e l’Inter, forse arriva la svolta. Il colpo di scena durante la diretta di Tiki Taka con Wanda Nara che alle 00:40 ha dovuto abbandonare lo studio per “un impegno di lavoro”. Qualcosa si è mosso e la moglie-agente dell’attaccante si è lasciata scappare un indizio: “Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile”.

I francesi sono piombati su Icardi visti gli infortuni di Mbappé e Cavani e dopo il no di Dybala (che resterà alla Juventus), e i nerazzurri hanno aperto alla cessione in prestito. A decidere sarà come sempre la volontà di Icardi che fino ad adesso aveva puntato i piedi, ma nelle ultime ore si è convinto a intraprendere una nuova avventura all’estero. E Parigi potrebbe essere una meta apprezzata dall’attaccante, non troppo lontano da Milano.

Inoltre è anche ipotizzabile che ci sia anche la fumata bianca sull’allungamento del contratto coi nerazzurri per un ulteriore stagione, fino al 2022. Una mossa, quella del prestito per un anno, che permetterebbe alla società neroazzurra di valutare la cessione definitiva di Icardi tra un anno, prendendo del tempo per valutare le offerte migliori per il bomber argentino che ha perso anche la maglia numero 9, affidata a Lukaku. (Fonte Sport Mediaset).