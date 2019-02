MILANO – Dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Bologna, il capitano dell’Inter Mauro Icardi ha voluto metterci la faccia su Instagram. Icardi ha scritto: “Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. 👏 #ForzaInter ⚫️🔵 #team #MI9 👊 #amala .

Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. ⚫️🔵

inter

Sempre #forzaInter 💪🏼⚫️🔵”.

L’Inter sta attraversando un periodo difficilissimo. Il Napoli si è portato a più undici sui nerazzurri e le inseguitrici si sono avvicinate pericolosamente. Il Milan è a meno cinque dall’Inter e la Roma a -6. Spalletti rischia seriamente l’esonero dopo un avvio di 2019 orribile. Antonio Conte è pronto a prendere il suo posto per riformare l’accoppiata vincente con Marotta dei tempi della Juventus.