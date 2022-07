Icardi verso il Monza? Anche Pier Silvio Berlusconi apre: “Sarebbe una grande oppurtinità”

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A con la maglia del Monza. Negli anni scorsi è stata la Juventus la società che ha tentato maggiormente di riportarlo in Italia. Anche Milan, Roma e Napoli erano state accostate all’ex capitano dell’Inter, ma ora a provarci davvero è la neo-promossa società guidata da Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi apre per Icardi al Monza

A margine della presentazione del nuovo palinsesto Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la possibilità di vedere l’argentino con la maglia del Monza: “Icardi? Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza. Vi immaginate che storia sarebbe se segnasse proprio contro l’Inter? Non mi fate andare oltre però, ho fiducia in Galliani“. Insomma, parole che lasciano intendere un interessamento concreto e anche che non si tratta certo di fantamercato.

Icardi verso l’addio al Psg

Il PSG vorrebbe privarsi di Icardi e sarebbe disposto anche a cederlo in prestito partecipando al pagamento parziale dell’ingaggio. Proprio con questa formula, prestito più pagamento parziale dell’ingaggio, il Monza potrebbe tentare di tramutare in realtà quello che sembrava solo un sogno d’estate. La destinazione, peraltro, sarebbe molto gradita anche alla famiglia del calciatore.