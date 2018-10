MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Il derby di Milano è stato deciso all’ultimo istante da un gol di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha segnato di testa su cross di Vecino grazie a una uscita a farfalle di Donnarumma. Decisiva la papera del portiere del Milan che avrà sulla coscienza la sconfitta nel derby.

93′ – Fischio finale, l’Inter ha vinto il derby con un gol all’ultimo minuto di Icardi. I nerazzurri hanno giocato meglio e hanno meritato il successo. Primo tempo emozionante, con i gol annullati a Icardi e Musacchio e il palo colpito da de Vrij, ripresa noiosa ma con la rete decisiva siglata da Maurito all’ultimo respiro.

92′ – Inter in vantaggio al 92′. Icardi ha sfruttato una uscita sbagliata di Donnarumma per segnare di testa.

81′ – Conclusione a rete di Suso dopo alcuni minuti di studio. Parata a terra, senza problemi, di Samir Handanovic.

57′ – Occasione da gol sciupata da Politano. L’ex attaccante del Sassuolo era stato dimenticato dalla difesa del Milan ma ha calciato male e non ha inquadrato lo specchio della porta.

45′ – Il primo tempo è terminato sul risultato di 0-0. L’arbitro ha annullato due gol per fuorigioco. Il primo era stato segnato da Icardi, il secondo da Musacchio. L’Inter ha giocato meglio e ha colpito un palo con de Vrij.

41′ – Gol annullato al Milan. Musacchio, su cross di Suso dalla destra, aveva deviato la sfera alle spalle di Handanovic ma l’arbitro ha annullato la rete per fuorigioco.

33′ – De Vrij vicino al gol. Il difensore centrale dell’Inter ha colpito la traversa con una girata da “vero bomber”.

27′ – Nainggolan ha lasciato il campo per infortunio e al suo posto è entrato Borja Valero. Il calciatore belga ha avuto la peggio nello scontro con Biglia. Il centrocampista del Milan è ancora in campo.

20′ – Biglia dolorante dopo un contrasto con Nainggolan. Gattuso chiama Bakayoko per inserirlo in campo al posto dell’argentino ma l’ex calciatore della Lazio si rifiuta di uscire e resta in campo.

11′ – Il gol di Mauro Icardi è stato annullato dall’arbitro per una posizione di fuorigioco dell’attaccante argentino al momento del tocco con la testa di Vecino su cross di Brozovic. Il VAR ha confermato l’annullamento.

La panoramica di Sky su entrambe le curve, i tifosi di Inter e Milan si sono superati per il derby di Milano

Lo spettacolo offerto dalla Curva Nord dell’Inter

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

