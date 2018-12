Icardi, VIDEO rabona nel corso di Empoli-Inter 0-1: magia alla Maradona

EMPOLI – Continua il momento magico di Mauro Icardi. Dopo il cucchiaio decisivo contro l’Udinese alla Francesco Totti, ecco la rabona alla Diego Armando Maradona contro l’Empoli. Per la cronaca, l’Inter ha vinto 1-0 sul campo dell’Empoli e ha consolidato il terzo posto in classifica.

Video con la rabona di Mauro Icardi in Empoli-Inter

90’+3 – FINISCE QUI! Chiudiamo il 2018 con una vittoria: #EmpoliInter 0-1 pic.twitter.com/Y8Bt1TQsGT — Inter (@Inter) 29 dicembre 2018

1 – Pareggio contro il Chievo

2 – Caso Nainggolan

3 – Polemiche post Inter-Napoli

4 – Chiusura stadio Vittoria con Napoli ed Empoli per chiudere il 2018 con 6 punti. Se volevamo una prova di forza, i nostri l’hanno superato a pieni voti. #FCIM #EmpoliInter pic.twitter.com/HhcWWHg6oK — Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 29 dicembre 2018

Su Sky hanno appena fatto il parallelo tra un calciatore milionario e Rosa Parks, la retorica da 4 soldi è andata fuori scala #EmpoliInter — Emrato (@emrato) 29 dicembre 2018

Ultim’ora: #Icardi shock! Niente fascia di capitano ad Asamoah, ma a poche ore da #EmpoliInter cambia moglie e agente: “Serve un segnale forte nel mondo del calcio. Basta Wanda Nara, da adesso per me esisterà solo Wanda Nera! Siamo tutti Koulibaly, tranne Ranocchia purtroppo”. pic.twitter.com/LPoj45jtcv — Andrea Inter (@AndreaInterNews) 29 dicembre 2018

#Keita: “Noi puntiamo in alto, siamo l’Inter. Non importa il nome dell’avversario, sono fiero di indossare questi colori”. #FCIM #EmpoliInter pic.twitter.com/IPoxBarGzf — Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 29 dicembre 2018

