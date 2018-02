ROMA – Sul web già l’hanno battezzata come “Icardi’s Karma”. Dopo aver soffiato Wanda Nara al marito Maxi Lopez, Icardi rischia infatti di fare la stessa fine. Sono solo voci di gossip sia chiaro, ma che tra i due ci sia una crisi è abbastanza evidente. Lei è “scappata” in Argentina, lui ha smesso di seguirla su Instagram. Inoltre lei ha anche cambiato il suo nome social da Wanda Icardi a Wanda Nara.

Ma non è tutto. Quella che sembra una normalissima crisi di coppia (ricordiamo che Wanda è anche il procuratore del calciatore dell’Inter), potrebbe in realtà nascondere un particolare molto più piccante. Icardi infatti, oltre a togliere il like a Wanda Nara, ha smesso di seguire sui social anche Brozovic, che da parte sua ha ricambiato. Perché mai Icardi dovrebbe smettere di seguire un suo compagno di squadra? I tifosi sono scatenati e pensano appunto al karma…

Ma se Icardi dovesse perdere Wanda Nara perderebbe appunto anche il suo procuratore. E così Mino Raiola, venuto a conoscenza della presunta crisi in casa Icardi, non avrebbe esitato a contattare il capitano nerazzurro fiutando l’odore dei soldi. Raiola lo porterebbe via dall’Inter e i tifosi, delusi dal mercato di gennaio, sono già pronti alla contestazione.