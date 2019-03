MILANO – Il caso Icardi non è ancora chiuso. Nonostante l’infortunio di Lautaro Martinez, ed il suo reintegro in gruppo, Luciano Spalletti ha deciso di spedire in tribuna Mauro Icardi e di giocare contro la Lazio, partita fondamentale in chiave Champions, senza attaccanti. Nonostante questa ennesima punizione, Mauro Icardi ha deciso di tornare alla stadio. L’ex capitano dei nerazzurri si è accomodato in tribuna autorità insieme alla compagna e agente Wanda Nara e ai suoi figli.

Icardi ancora escluso, Marotta: “Spalletti ha deciso nel bene dell’Inter”

”Icardi? Non si può dire nulla a Spalletti, ha agito per il bene dell’Inter”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, tornando sul tema Icardi. ”Stimo moltissimo Nicoletti per la sua professionalità, ma non si può pretendere che l’avvocato sappia prima di tutti o tanti i convocati, è fantacalcio – ha aggiunto Marotta -. Quando usciremo da questa situazione? Ne siamo già usciti, perché il reinserimento avviene gradualmente. Il tecnico ha il diritto di scegliere i giocatori da mandare in campo e convocare”, ha concluso l’ad nerazzurro.

La società è con Luciano Spalletti, i calciatori sono con il loro allenatore e hanno escluso dal gruppo Mauro Icardi. A questo punto, sembra quasi inevitabile l’addio dell’argentino al termine della stagione. Icardi vuole rimanere in Italia quindi dovrebbe andare a giocare o alla Juventus o al Napoli, i due club interessati ad acquistarlo.