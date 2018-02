MILANO – Perché Mauro Icardi non segue più Wanda Nara sui social? La sorella di lei, Zaira Nara, ha la sua teoria che smonta le ipotesi complottiste sui compagni di spogliatoio (si dice Marcelo Brozovic?) che mettevano troppi like alle foto piccanti di Wanda.

Zaira, ospite della trasmissione Morfi, ha detto: “La verità è che Mauro è molto geloso. Wanda è una bomba e quando pubblica certe foto… come puoi non esserlo? Per quale motivo si decide di smettere di seguire la propria partner sui social? Forse perché non si vogliono vedere altre foto…Io penso che il fatto che Wanda sia andata in Argentina per lo speciale di domenica scorsa, c’entri qualcosa con questa decisione di Mauro”.

Dunque, galeotte sarebbero state le foto in abiti succinti (quando va bene) di Lady Icardi, ma non al punto da far scoppiare in un colpo solo la coppia e lo spogliatoio dell’Inter (le malelingue avevano notato infatti che Icardi aveva smesso di seguire anche Brozovic). I giornali sportivi si erano subito affrettati a titolare sulla faida interna ai nerazzurri tra il capitano argentino e la cosiddetta frangia dei croati.