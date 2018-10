Igea Virtus-Bari, dove vederla in streaming e in diretta tv

Dopo le tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, e il conseguente primato in classifica, il Bari, domenica 7 ottobre 2018 sarà di scena a Barcellona Pozzo di Gotto contro l’ Igea Virtus staccata di cinque punti. Il fischio d’inizio per il match valido per la quarta giornata del girone I della Serie D 2018-2019 sarà alle ore 15:00.

Igea Virtus-Bari sarà trasmessa in esclusiva in live streaming su DAZN: la partita sarà visibile tramite App anche su smartphone, tablet e pc.

Tutte le partite del Bari saranno trasmesse sulla piattaforma di streaming sportiva live e on demand. Basterà dunque sottoscrivere l’abbonamento con DAZN (il primo mese è gratuito) per assistere alle partite del Bari in streaming sfruttando Smart Tv, o dispositivi portatili e computer.