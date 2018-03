ROMA – Ora la protesta della Lazio è ufficiale. Igli Tare, ds della società romana, ha rilasciato dichiarazioni molto forti ai microfoni di Fabrizio Patania per www.corrieredellosport.it.

La rabbia di Tare

«A che serve parlare? L’uso del Var nei nostri confronti è sotto gli occhi di tutti. Non chiediamo favori o compensazioni, ma solo rispetto. Non abbiamo rubato niente, ci siamo meritati tutto e guadagnato questa posizione in classifica sul campo. Siamo amareggiati, delusi, stanchi. Stiamo andando avanti anche se non è facile parlare di calcio, di tattica o di altro con i nostri giocatori. La squadra fa fatica sul campo ad accettare alcune situazioni. Ci sono stati degli episodi e delle partite condizionate dagli errori».

