OPORTO – Il portiere spagnolo Iker Casillas, dal suo letto dell’ospedale CUF di Oporto, prova a rassicurare i suoi fan dopo lo spavento per l’infarto al miocardio che lo ha colpito durante l’allenamento mattutino con la squadra. Iker Casillas, campione del mondo e due volte campione europeo con la Spagna, ha pubblicato una sua foto su Instagram, Facebook e Twitter scrivendo: “Qui è tutto sotto controllo. Ho vissuto un brutto spavento ma le forze sono intatte. Grazie mille a tutti per i messaggi e per l’affetto”.

Tutti con Iker, quanti messaggi per il portiere spagnolo del Porto.

Il mondo del calcio si è stretto attorno ad Iker Casillas. Il portiere del Porto ha ricevuto moltissimi messaggi da società e colleghi. Gigi Buffon ha scritto: “Vamos Iker”. Il Milan ha scritto: “Ogni tifoso rossonero si augura di rivederti presto in campo, forza Iker”. Cristiano Ronaldo ha scritto: “Forza amico, recupera presto”. Alessandro Florenzi ha scritto: “Forza campione”. Il Napoli ha scritto: “Forza campione, ti aspettiamo presto in campo”. Il Benfica ha scritto: “Recupera presto”. Il Barcellona, club rivale del Real di Casillas ha scritto: “Forza Iker per un recupero completo e veloce”.

La Roma ha scritto: “Ti mandiamo tanto amore da Roma, forza Iker”. Il Chelsea ha scritto: “Torna presto, ti aspettiamo in campo campione”. Il Porto, che è l’attuale club del portiere spagnolo, ha scritto: “Sempre uniti, forza Iker”. Rafa Nadal, tennista e amico di Casillas, ha scritto: “Un abbraccio enorme, forza amico”. L’Inter ha scritto: “Forza Iker”, mentre Sergio Ramos, suo grande amico ai tempi del Real Madrid, ha postato semplicemente delle mani giunte in segno di preghiera. Francesco Totti, dirigente della Roma, ha scritto: “Forza amico, non mollare”.