Il 20 giugno riparte il Campionato di Serie A: Torino- Parma il primo match

ROMA – Cresce l’attesa tra i tifosi per la prima partita dopo il lockdown del Campionato di Serie A, che finalmente potrà ricominciare sabato 20 giugno. Sono ormai trascorsi più di 3 mesi dallo stop forzato di tutti i match per via del Covid-19 ed era quindi da tempo che aspettavamo di sapere quando si sarebbe ripreso a giocare. Adesso è ufficiale: il 20 giugno riprenderà il Campionato di Serie A ed il calendario è fitto di appuntamenti, perché bisogna recuperare il tempo perduto. Le partite si susseguiranno ad un ritmo frenetico: si giocherà infatti tutti i giorni perché altrimenti sarebbe impossibile riuscire a concludere quanto lasciato in sospeso.

Con la ripresa del Campionato di Serie A e in generale del calcio italiano, si aprono nuove opportunità anche sul versante delle scommesse, che erano rimaste in standby negli ultimi mesi visto che tutto il mondo dello sport è rimasto fermo. Sarà più difficile anche da questo punto di vista fare delle previsioni, ma già adesso trovi tutte le quote aggiornate sui migliori siti scommesse Serie A. E’ dunque arrivato il momento di ricominciare e siamo tutti

elettrizzati.

Campionato Serie A: le prime partite in calendario

Il Campionato di Serie A riprenderà ufficialmente sabato 20 giugno e le prime due squadre a sfidarsi saranno Torino e Parma che scenderanno in campo a porte chiuse alle 19.30 all’Olimpico. Lo stesso giorno però ci sarà un altro match da seguire: quello che vedrà sfidarsi Verona e Cagliari alle 21.45.

Domenica 21 giugno sarà il turno dell’Inter, che scenderà in campo contro la Sampdoria alle 21.45, dopo il match Atalanta-Sassuolo delle 19.30. Una giornata da non perdere per moltissimi tifosi però sarà quella di lunedì 22 giugno, con 3 partite d’eccezione che potrebbero anticipare le sorti di tutto il Campionato. Alle 19.30 si terrà il match, sempre a porte chiuse, tra Lecce e Milan. Alla stessa ora scenderanno in campo anche Fiorentina e Brescia mentre alle 21.45 sarà il turno di Bologna-Juventus.

Nelle prossime 3 giornate di Campionato quindi potremo capire quale direzione prenderà l’attuale capolista, che per il momento è la Juventus, a classifica ferma da oltre 3 mesi. La Juve si contende il titolo con la Lazio, un punto sotto. Il distacco tra Juventus ed Inter, che occupa per ora il terzo posto, è di 9 punti ma non è ancora detta l’ultima parola perché una cosa è certa. Questo Campionato sarà ricco di sorprese inaspettate perché la situazione non è di certo normale.

Dove vedere il Campionato di Serie A in diretta.

Le prossime partite di Campionato si potranno vedere in diretta esclusiva su Sky o DAZN. Si torna quindi alla normalità da questo punto di vista: non ci saranno possibilità di assistere ai match dal vivo e non verranno trasmessi nemmeno in chiaro. Su Rai 1 invece si potranno vedere le due semifinali di Coppa Italia, che apriranno di fatto la ripresa del calcio italiano con Juventus-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il giorno successivo. Anche questi sono appuntamenti attesissimi e sicuramente ricchi di colpi di scena, da non perdere per nessuna ragione.