Il Derby del buffering, Milan – Inter : tifosi furiosi contro DAZN

Si è svolto il Derby della Madonnina: ovvero la partita tra le due squadre di Milano Milan e Inter o il Derby del buffering, a detta dei tifosi.

La partita, trasmessa ieri Domenica 21 Febbraio su DAZN alle 15, ha scatenato l’ira dei tifosi delle squadre milanesi che hanno riscontrato diversi problemi di buffering durante il match.

Milan-Inter su Dazn diventa il Derby del buffering

Milan – Inter era una delle partite più attese della stagione, a Milano per tutta la durata della scorsa settimana non si parlava d’altro e si respirava aria di Derby. Per questa ragione di fronte ai problemi di trasmissione di DAZN i tifosi non hanno trattenuto il loro dissenso verso l’emittente manifestando le proprie lamentele attraverso i social.

D’altra parte non poteva essere altrimenti, dal momento che per via dell’emergenza sanitaria, l’unico modo per poter assistere alla gara era proprio tramite i dispositivi e l’abbonamento a DAZN.

L’applicazione non è riuscita a trasmettere con fluidità le immagini della gara e si bloccava continuamente. In alcuni casi la trasmissione non è mai partita, in altri si sarebbe bloccata più volte durante la diretta.

Derby del buffering: i tweet dei tifosi

Qui alcuni dei tweet pubblicati dai tifosi: