Il Derby del buffering, Milan – Inter : tifosi furiosi contro DAZN, ma l’azienda replica

Si è svolto il Derby della Madonnina: ovvero la partita tra le due squadre di Milano Milan e Inter o il Derby del buffering, a detta dei tifosi.

La partita, trasmessa ieri Domenica 21 Febbraio su DAZN alle 15, ha scatenato l’ira dei tifosi delle squadre milanesi che hanno riscontrato diversi problemi di buffering durante il match.

Aggiornamento ore 14.15.

Da parte sua DAZN smentisce che ci siano stati problemi tecnici durante la messa in onda della partita.

Milan-Inter su Dazn diventa il Derby del buffering

Milan – Inter era una delle partite più attese della stagione, a Milano per tutta la durata della scorsa settimana non si parlava d’altro e si respirava aria di Derby. Per questa ragione di fronte ai problemi di trasmissione di DAZN i tifosi non hanno trattenuto il loro dissenso verso l’emittente manifestando le proprie lamentele attraverso i social.

D’altra parte non poteva essere altrimenti, dal momento che per via dell’emergenza sanitaria, l’unico modo per poter assistere alla gara era proprio tramite i dispositivi e l’abbonamento a DAZN.

L’applicazione non è riuscita a trasmettere con fluidità le immagini della gara e si bloccava continuamente. In alcuni casi la trasmissione non è mai partita, in altri si sarebbe bloccata più volte durante la diretta.

Derby del buffering: i tweet dei tifosi

Qui alcuni dei tweet pubblicati dai tifosi:

DAZN smentisce problemi di connessione durante il derby Milan – Inter

DAZN, in una nota, “smentisce ogni tipo di problema tecnico che abbia impattato in modo negativo la visione del derby Milan Vs Inter. La visione del derby si è svolta senza che siano state riportate alcun tipo di difficoltà tecniche e i tifosi hanno potuto godere dello spettacolo del calcio”.

Lo streaming del derby ha superato il precedente record di pubblico per DAZN. Record appartenuto – ironia della sorte – sempre alle squadre milanesi (Milan vs Inter del 21 settembre 2019 fece segnare un ascolto di 1.6 milioni di spettatori). La partita di domenica 21 febbraio ha avuto un record di audience di 2.2 milioni di spettatori. Di cui oltre il 50% solo su DAZN OTT.

Nel corso di tutta la partita, prosegue la nota di DAZN, è stata rilevata un’ottima performance della piattaforma con indice di rebuffering inferiore alle media abituale, dimostrando un costante miglioramento.