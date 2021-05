Il Divin Codino, Roberto Baggio: “Quel rigore sbagliato contro il Brasile me lo porterò dietro per sempre”

Durante la presentazione del film “Il Divin Codino“, che uscirà in streaming il 26 maggio su Netflix, Roberto Baggio ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera ma anche della sua sfera privata. Come quel rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 1994 contro il Brasile: “Sì, hanno sbagliato Massaro e Baresi, ma io ho dato il colpo finale. E l’ho vissuta malissimo. Non lo archivierò mai. Mi piaccia o no me lo porterò dietro per sempre”.

Dagli infortuni ad Usa 94, il racconto di Roberto Baggio

Un’altra parte raccontata nel film, sono gli infortuni che ha dovuto subire prima di appuntamenti importanti nella carriera: “È il mio karma. Ho dovuto e devo combattere ogni volta che sono arrivato e arrivo vicino a qualcosa che desidero, poi per fortuna tanti anni fa ho incontrato il buddismo. Una volta questa cosa mi pesava di più, oggi fa parte di ciò che ho dentro”.

Il film Il Divin Codino parla per lunghi tratti dei mondiali Usa 1994 e del rapporto tra Baggio e l’allora ct della Nazionale italiana Arrigo Sacchi-Baggio. Di quel periodo l’ex numero 10 ricorda un aneddoto, legato alla sua famosa acconciatura: “Ero in un hotel in America e una cameriera di colore aveva delle treccine nei capelli stupende. Le feci i complimenti e lei mi disse: “Perché non te le fai anche te?” Dopo due ore avevo le treccine. Le feci di corsa con un semplice elastico, mi piacquero e mi accompagnarono per un po’”.