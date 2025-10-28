Dramma nella mattinata di martedì 28 ottobre a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro di allenamento dell’Inter. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, ha investito con la propria auto un uomo in carrozzina elettrica, un anziano di 81 anni, che purtroppo ha perso la vita sul colpo.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente si è verificato intorno alle 10:00 del mattino in via Bergamo. L’impatto, definito “violento” dai soccorritori, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza, un elisoccorso in codice rosso e i carabinieri di Como, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Soccorsi, indagini e reazioni dell’Inter

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da Martinez avrebbe centrato la carrozzina a motore, descritta da Areu come “una motoretta a quattro ruote”, mentre l’anziano stava probabilmente attraversando la strada. Il calciatore si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso, collaborando con le autorità. Le forze dell’ordine stanno ora eseguendo tutti gli accertamenti tecnici e i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia ha profondamente scosso l’ambiente nerazzurro: in segno di rispetto, la conferenza stampa prepartita di Inter-Fiorentina, prevista per la vigilia del match di mercoledì 29 ottobre, è stata annullata. Il club e i compagni di squadra hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima e solidarietà al portiere, visibilmente sotto shock dopo l’accaduto.