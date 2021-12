Il tennis non si ferma mai, subito in campo dopo capodanno in Australia: e l’Italia c’è, ecco i convocati

Il tennis non si ferma mai. È il primo a ripartire nell’anno nuovo con tre tornei di spessore. E l’Italia c’è.

Il 2 gennaio è già in campo a Sydney con Sinner. Alle 7.30 italiane. E il giorno dopo, sempre in Australia, sui campi di Adelaide e Melbourne, altri azzurri sono di scena. E riparte pure il circuito femminile . Insomma il tennis fa da apripista a tutto il movimento azzurro. Prima addirittura dello sci. Ma vediamo nel dettaglio i tre tornei.

TENNIS SYDNEY ( 1-9 gennaio 2022)

È l’Atp CUP, competizione a squadre. L’Italia è nel girone di ferro con i padroni di casa all’esordio(2 gennaio) e poi con Austria (4) e la Russia (5) di Medvedev e Rublev che difende il titolo 2021 ed è fresca di vittoria della Coppa Davis. Guida la Nazionale italiana Matteo Berrettini, numero 7 del ranking mondiale. Un Berrettini che ha già smaltito l’infortunio di Torino, si è allenato in Florida ed è già in buona forma. Con lui ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini insieme a Simone Bolelli, il nostro veterano specialista del doppio. Soltanto la Nazionale vincitrice del raggruppamento potrà accedere alle semifinali. È una partenza difficile ma non impossibile. Tira aria d’impresa.Montepremi complessivo:14 milioni di dollari.

TENNIS ADELAIDE (3-9 gennaio 2022)

Torneo ATP 250. Nella capitale dell’Australia Meridionale, davanti all’Oceano Indiano. Due gli azzurri iscritti i: Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Torneo prestigioso, su campi di cemento. È l’evento propedeutico al primo Grande Slam della stagione tennistica, gli Australian Open . Musetti ha raggiunta la posizione n.57 del ranking mondiale sei mesi fa. Al Roland Garros 2021 , nel regno di Djokovic, ha centrato gli ottavi di finale. A soli 19 anni. Il ligure di Sanremo Gianluca Mager, 27 anni, è il numero 62 del ranking mondiale.

E A MELBOURNE ( 17-30 gennaio 2022)

È il primo dei quattro Grande Slam. Siamo all’edizione n. 110. Ecco gli azzurri in campo negli Australian Open: Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, Andrea Seppi. Ci sarà Nadal, ancora dubbi su Djokovic. Rafa ha beccato il Covid, variante Omicron, ma a Melbourne sono certi della sua presenza. In Serbia invece dicono che al 99% Djokovic non ci sarà. Probabile.