TORINO – E’ tutto pronto per il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus ma prima, l’ormai ex portiere del Paris Saint Germain, ha voluto passare qualche giorno di vacanza con la sua compagna Ilaria d’Amico all’Argentario.

Le loro vacanze romantiche sono state immortalate sulle pagine della rivista “Chi”. La loro relazione sentimentale va avanti da più di cinque anni ma la loro passione è quella dei primi giorni.

Buffon ha voluto fortemente questa vacanza con la sua Ilaria prima di rigettarsi nella sua ennesima esperienza calcistica.

Prima di queste vacanze, l’ex portiere della Nazionale Italiana ha pubblicato un post su Instagram scrivendo il seguente messaggio sia in italiano che in inglese: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don’t come back the same as you left. Come back different”.

Alcuni suoi fan hanno ironizzato sul fatto che Buffon non avesse la cintura di sicurezza e mostrasse il pacchetto di sigarette in bella mostra. Comunque il post è piaciuto praticamente a tutti e ha raccolto la bellezza di 445.000 like con quasi 6000 commenti.

Poco dopo, l’ex portiere del Paris Saint Germain ha pubblicato un altro post social con tre libri e la didascalia: “Le mie #letture per le vacanze”. Anche questa foto ha spopolato su Instagram con migliaia di like e commenti. L’ex estremo difensore della Nazionale Italiana è sempre uno dei calciatori più seguiti sui social network.

Dopo questa vacanza con Ilaria d’Amico, salvo sorprese, Buffon tornerà a vestire la maglia della Juventus anche se, rispetto al passato, lo farà da secondo portiere alle spalle di Szczesny. Il prossimo, dovrebbe essere l’ultimo anno da calciatore per l’ex portiere della Nazionale Italiana. dalla stagione 2020-2021, dovrebbe iniziare il suo percorso da dirigente tra le fila bianconere.