MILANO – Ilaria d’Amico è la padrona di casa della Champions League su Sky Sport. Dovrebbe conoscere vita e miracoli di tutte le partecipanti ma, a poche ore dall’avvio ufficiale del torneo, si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. Ha inserito il Chelsea di Sarri tra le favorite per il successo finale ma il team inglese non partecipa alla Champions League.

Intervistata da ‘Fuorigioco’, il domenicale della ‘Gazzetta dello Sport’ Ilaria D’Amico ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Nel mio sogno romantico in campo c’è il Psg, perché vorrei vedere tanto Gigi in finale per un volta con un finale diverso” “Per la finale però dico Juventus-Manchester City o Manchester City-Chelsea”. I bianconeri per me sono i favoriti, ma attenzione al Chelsea di Sarri che ha iniziato alla grande”.

In realtà, il Chelsea è stato inserito nel Gruppo L di Europa League e se la vedrà con PAOK Salonicco, Bate Borisov e Vidi. Maurizio Sarri, che ha iniziato benissimo con 4 vittorie in altrettante partite, è stato scelto dal Chelsea dopo il campionato fallimentare di Antonio Conte che non era stato in grado di portare la squadra in Champions League.