ROMA – Ilaria D’Amico, conduttrice di Sky Sport, avrebbe nel cuore non la Juventus del suo compagno Gigi Buffon ma bensì la Lazio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Ovviamente, come per tutti i giornalisti e le giornaliste sportive, il tifo è segreto di stato.

Anni fa la D’Amico era intervenuta proprio sulla questione, dopo che un sito internet aveva ripreso una parte di una dichiarazione attribuita alla conduttrice di Sky Calcio da un settimanale televisivo, nella quale Ilaria confessava “simpatie di gioventù” per la Lazio.

“Capita che mi attribuiscano simpatie per una squadra o per l’altra, soprattutto a Roma. E’ il bello di questa città. Già in passato sono state travisate delle dichiarazioni relative alla mia fede calcistica. Al riguardo dissi solo di aver avuto simpatie per Bologna e Lazio in seguito ad amori di gioventù”.