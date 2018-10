NIZZA (FRANCIA) – Dalla Francia con furore. Mario Balotelli non si è perso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e in particolare il litigio tra la conduttrice Ilary Blasi e l’ospite della puntata Fabrizio Corona. Mario Balotelli si è schierato dalla parte della moglie di Francesco Totti e ha ricevuto molti commenti di apprezzamento da parte dei tifosi della Roma che non hanno gradito l’uscita di Corona.

Ilary Blasi discute in maniera furibonda con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. La vicenda riguarda la presunta notte che avrebbe passato Francesco Totti con Flavia Vento. Corona, all’epoca (2005) parlò dell’esistenza di prove compromettenti che avrebbero documentato la notte tra i due. Per evitare scandali, il materiale in suo possesso venne acquistato per 50mila euro dal fratello di Totti senza che il capitano della Roma sapesse nulla.

Totti è tornato su questo episodio nel suo libro, uscito le scorse settimane, dove ha smentito categoricamente di aver avuto una relazione con Flavia Vento parlando di una bufala creata ad arte da Corona. E, sempre nel libro, ha detto di essersi arrabbiato con il fratello per aver pagato dei soldi a Corona per una cosa che non aveva mai fatto.

Corona, durante il litigio in diretta tv con Ilary Blasi, ha detto che Totti l’ha tradita veramente con Flavia Vento e ha aggiunto anche che quello che ha scritto Totti nel libro sarebbe da querela… Ilary Blasi ha smentito categoricamente quanto detto da Corona e gli ha chiuso il microfono.

