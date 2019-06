Ilary Blasi incanta ad Ibiza: “Mamma in libera uscita” FOTO Instagram

IBIZA – Vacanze social per Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice televisiva e l’ex dirigente della Roma stanno tenendo i loro fan con lo sguardo incollato sul cellulare perché aggiornano continuamente i loro profili Instagram con le immagini più belle della loro vacanza ad Ibiza.

Leggi anche, qui: Francesco Totti e Ilary Blasi show social ad Ibiza.

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza nell’isola ribattezzata “dei calciatori” perché è da anni la meta turistica preferita dai giocatori di tutto il mondo.

In questo periodo, Ibiza è piena di calciatori perché i giocatori professionisti stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di immergersi nei ritiri precampionato con le rispettive squadre di club.

Francesco Totti ha deciso di lasciare la Roma perché non si sentiva importante dal punto di vista decisionale e per questo motivo non avrà limiti temporali e potrà rimanere ad Ibiza finché ne avrà voglia per la gioia di Ilary Blasi e del resto della famiglia.

La Blasi ha postato cinque aggiornamenti social sul suo profilo Instagram ufficiale più numerose storie che hanno la durata di un giorno e poi non sono più visibili. Nel primo post, che ha raccolto più di 121mila like, Ilary ha pubblicato un bacio in riva al mare con Francesco Totti.

Nel secondo post, la Blasi ha pubblicato due sue pose. La prima davanti allo specchio, la seconda mentre sta guardando fuori dalla finestra. Nel terzo post spagnolo, la Blasi si sporge da una jeep e spiega il suo comportamento con la didascalia “Wild tough”.

Nel quarto post, Ilary sfoggia un vestitino mozzafiato e scrive su Instagram: “Mamma in libera uscita”. Una bella serata con amici e Francesco Totti ma senza i suoi figli.

Nel quinto e ultimo post, per ora, la Blasi sfoggia un bikini da urlo. I fan sembrano apprezzare e si complimentano con lei con commenti del tipo: “E Diletta Leotta muta…”.