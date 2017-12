ROMA – No al quarto figlio. Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello e moglie di Francesco Totti, ha deciso di fermarsi a tre.

Lo ha dichiarato in una intervista esclusiva al Fatto Quotidiano:

“Ma tre non sono mica pochi – ha spiegato Ilary – Uno può sfruttare le facilitazioni sul piano economico, ma poi vanno cresciuti e a noi non piace delegare; possiamo cedere quando siamo costretti dalla situazione, altrimenti non si discute, a ciascuno il suo del portare il giusto contributo alla famiglia. E questo discorso valeva anche prima del suo addio al calcio”.