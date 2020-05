ROMA – Ilary Blasi alla scoperta del nuovo ufficio di Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma ha deciso di intraprendere l’attività di procuratore (anche se lui si definisce più un talent scout…).

Così Totti ha inaugurato i suoi uffici all’Eur a Roma.

A dire il vero, le riprese non sono dell’ex numero dieci della Roma ma di Ilary Blasi.

La moglie di Totti, sempre più social, ha voluto girare un video per mostrare a tutti i nuovi uffici del marito.

La nuova “base” di Totti è davvero all’avanguardia ma c’è un dettaglio che a Ilary non è andato giù…

Stiamo parlando della segretaria Domitilla.

Totti gli aveva detto che era anziana, invece è giovane ed è anche una bella ragazza…

Quando l’ha vista, Ilary si è lasciata andare ad una battuta:

“Ma non mi avevi detto che era anziana? Altro che anziana, a me sembra giovane…”.

Preso con le mani nel sacco, Francesco non ha potuto fare altro che scherzarci sù per non peggiorare la sua situazione:

“Anziana? Infatti è anziana…!”.

L’ex capitano della Roma ha progetti ambiziosi per la sua nuova attività professionale.

Il suo sogno è quello di scovare un giovane che possa diventare il nuovo Totti…

Allo stesso tempo, Totti sta cercando di far entrare nella sua scuderia calciatori già affermati come Chiesa e Insigne (video YouTube).