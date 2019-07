SABAUDIA – Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza in Spagna, Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati in Italia per continuare le loro vacanze nella casa al mare a Sabaudia. La coppia sta trascorrendo una vacanza all’insegna della famiglia e della semplicità.

Le loro vacanze continuano ad essere documentate sui social network dove sia Ilary che Totti risultano molto attivi soprattutto nella pubblicazione di storie Instagram. Qualche giorno fa, Totti e la Blasi si sono presi in giro pubblicando a vicenda degli scatti rubati. Totti ha pubblicato la Blasi mentre faceva il bucato (non pochi panni considerando la famiglia numerosa), mentre Ilary ha pubblicato una storia con l’ex capitano della Roma che spazzava per terra.

Le storie Instagram sono state pubblicate in maniera scherzosa ma evidenziano l’umiltà della coppia che svolge le pulizie di casa in prima persona senza assumere un domestico. Anche per questo motivo Francesco e Ilary sono amati da moltissimi italiani che seguono le loro avventure sui social network.

La Blasi è uno dei volti di punta di Mediaset mentre Francesco Totti è in attesa di una nuova sistemazione dopo aver terminato la sua lunghissima avventura con la Roma, prima come calciatore e poi come dirigente.

All’ex numero dieci della Roma non mancano le offerte. Club italiani come Fiorentina e Sampdoria lo assumerebbero volentieri come dirigente. A Totti è arrivata anche una offerta da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio che lo vorrebbe volentieri come dirigente al seguito della Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini.

Totti è molto stimato anche nel resto del Mondo e per questo motivo gli è stato offerto anche un importante ruolo di rappresentanza in vista dei prossimi Campionati Mondiali di Calcio in Qatar (i primi che si giocheranno durante il periodo invernale e non quello estivo).