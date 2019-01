ROMA – Francesco Totti e Ilary non sono molto attivi sui social ma nonostante questo hanno milioni di followers su Instagram e Facebook. Per salutare i loro fan dopo un po’ di tempo, hanno deciso di condividere su Instagram delle immagini del loro capodanno alle Maldive con i figli. Una occasione per riunire la famiglia e godersi qualche giorno di meritata vacanza. Francesco Totti è molto impegnato al seguito della Roma come dirigente, Ilary non è da meno visto che è protagonista di numerosi programmi televisivi. Le Maldive sono state una occasione per festeggiare Capodanno e per stare tutti insieme.

Le immagini Instagram su Totti e Ilary

Visualizza questo post su Instagram 🎉Buon Anno nuovo a tutti!🎊 #totti Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: Dic 31, 2018 at 10:12 PST

Visualizza questo post su Instagram Attenzione… 3,2,1… Domani si riparte #LeIene Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: Set 26, 2015 at 6:52 PDT

