ROMA – Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso le vacanze estive più social di sempre ad Ibiza. Ilary è una delle conduttrici televisive più note del nostro Paese, Totti non ha più obblighi calcistici e di conseguenza può mostrarsi sui social come meglio crede.

Così, sia Francesco che Ilary hanno deciso di condividere le loro vacanze ad Ibiza con i follower di Instagram. Ilary ha pubblicato ben sette post su Instagram più numerosissime storie sul celebre social network fotografico. Anche Francesco Totti non è stato da meno per la gioia dei suoi fan.

Nel primo post che hanno pubblicato da Ibiza, c’è un bacio appassionato tra Francesco e Ilary. Nel secondo post, Ilary pubblica una sua posa allo specchio. Nel terzo post, Ilary è scatenata a bordo di un fuoristrada. Nel quarto post, Ilary Blasi è una “mamma in libera uscita” (come si è definita lei).

Nel quinto post, la Blasi mostra il suo fisico da urlo in bikini. Un fisico che non ha nulla da invidiare a quello delle ventenni. Nel sesto post, la Blasi ha pubblicato alcune foto in compagnia dei suoi figli. Nel settimo e ultimo post, quello più “triste”, la Blasi ha pubblicato una immagine del suo rientro a Roma. La didascalia parla da sola “game over”…

Ma prima di tutto questo, la Blasi ha strappato le risate dei suoi follower e di quelli di Francesco Totti con uno scherzo esilarante all’ex dirigente della Roma. La Blasi ha lanciato un sondaggio su Instagram chiedendo: “Gavettone a Totti o meno?”. I fan hanno optato per il sì e la Blasi non ha esitato a fare il gavettone a Totti. La reazione dell’ex numero dieci della Roma è veramente divertente.

Il video da YouTube con il gavettone della Blasi a Francesco Totti. La reazione dell’ex capitano della Roma è virale sui social network.