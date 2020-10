Ilicic ha avuto sia il coronavirus che la depressione, lo svela il Papu Gomez in una intervista rilasciata a Tyc Sports. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Sì, Josip ha avuto il Coronavirus – ha ammesso l’argentino – e ha sofferto molto, cadendo in depressione.

Nella vita può arrivare un momento in cui la testa ti esplode, ma per fortuna ora sta bene, è tornato ed è molto importante per noi.

L’anno scorso forse siamo stati una sorpresa ma ora ci siamo fatti un nome – continua – e possiamo competere con qualsiasi squadra.

Sappiamo di rischiare dietro, è vero, ma il nostro gioco offensivo ci ha portato fino a qui, siamo sempre tanti in area e siamo in grado di segnare tanto.

Il futuro? A febbraio faccio 33 anni, ho tre anni di contratto qui, voglio restare e continuare anche nel club una volta finita la mia carriera”