L’assenza di Josip Ilicic tra i convocati continua ad essere un mistero. Lo sloveno dell’Atalanta è fermo ormai dalla sfida con la Juve dello scorso 11 luglio.

I tempi di recupero di Ilicic continuano ad essere totalmente ignoti anche perché l’Atalanta mantiene il massimo riserbo a riguardo. Inizialmente fuori per un problema alla caviglia, Gasperini ha già annunciato che molto probabilmente non sarà a disposizione nemmeno per la sfida di Champions League contro il Psg prevista il 12 agosto.

Ma è l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport a rendere ancora più fitto il mistero sulle condizioni del giocatore. Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo, Ilicic si troverebbe attualmente in Slovenia, dove è voluto tornare, col permesso del club, per cercare di recuperare più in fretta e trascorrere del tempo in famiglia.

Ilicic dovrebbe fermarsi in patria solo qualche giorno, come da accordo col club, e spera di tornare a Bergamo rigenerato. Quasi impossibile ritrovarlo pronto per la sfida contro il Psg, anche se questa pausa potrebbe aiutare sia il giocatore che l’ambiente nerazzurro a sperare in un recupero miracoloso.

Nel frattempo i tifosi bergamaschi hanno avviato un’iniziativa social per fargli sentire il loro supporto: molti sostenitori hanno cambiato la propria foto profilo sui rispettivi social in segno di affetto nei confronti di un giocatore che stava vivendo la migliore stagione di sempre. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)