VALENCIA (SPAGNA) – Con il poker rifilato al Valencia, l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic si è iscritto al club esclusivo dei calciatori che hanno segnato 4 o più gol in un’unica partita di Champions League. Meglio di Ilicic, hanno fatto solamente Messi e Luiz Adriano con cinque reti in un’unica gara di Champions League. Partiamo proprio da loro.

Messi ha segnato cinque gol nel corso di Barcellona-Bayer Leverkusen 7-1 del 7 marzo del 2012. Luiz Adriano, ex attaccante del Milan, ha segnato cinque gol nel corso di Bate Borisov-Shakhtar Donetsk (0-7) del 21 ottobre del 2014. Poi arrivano i calciatori che hanno segnato quattro gol in una gara di Champions, tra loro c’è anche Ilicic.

Prima di lui, quest’anno, c’era riuscito Serge Gnabry durante Tottenham-Bayern Monaco (2-7) dell’1 ottobre 2019. In questa speciale classifica, ci sono tanti volti noti del presente e del passato. Marco van Basten segnò quattro gol nella sfida tra Milan e Goteborg (4-0) del 25 novembre 1992.

Simone Inzaghi, allenatore della seconda in classifica, realizzò un poker di reti nella sfida tra Lazio e Marsiglia (5-1) del 14 marzo 2000. Dado Prso realizzò quattro gol nella sfida tra Monaco e Deportivo La Coruna (8-3) del 5 novembre 2003. Poker anche per Ruud van Nistelrooy nella sfida tra Manchester United e Sparta Praga (4-1) del 3 novembre 2004.

Andriy Shevchenko, quando vestiva la maglia dei rossoneri, segnò quattro gol nella sfida tra Fenerbahce e Milan (0-4) del 23 novembre 2005. Quattro gol per Bafetimbi Gomis nella sfida tra Dinamo Zagabria e Lione (1-7) del 7 dicembre 2011. Mario Gomez, ex centravanti della Fiorentina, segnò un poker nella sfida tra Bayern Monaco e Basilea (7-0) del 13 marzo 2012.

Quattro gol anche per Robert Lewandowski nella sfida tra Borussia Dortmund e Real Madrid (4-1) del 24 aprile 2013. Poker di Zlatan Ibrahimovic nella sfida tra Anderlecht e Psg (0-5) del 23 ottobre 2013. In questa graduatoria, non poteva mancare Cristiano Ronaldo, autore di quattro gol nella sfida tra Real Madrid e Malmö (8-0) dell’8 dicembre 2015.