MILANO – Contestazione feroce e rumorosa. I tifosi del Milan non hanno gradito la prestazione della squadra nella debacle interna contro l’Atalanta.

I bergamaschi sono passati in vantaggio con Cristante grazie a un errore a metà tra Donnarumma e Bonucci, e hanno raddoppiato nella ripresa con il neo entrato Ilicic.

Dopo il gol dell’attaccante dell’Atalanta, c’è stato un vero e proprio boato a San Siro perché i tifosi rossoneri hanno iniziato a fischiare e a contestare con ferocia i propri calciatori con insulti di ogni tipo.

GOOOOAAAAALLLLL!!! Milan are god AWFUL. Kessie giving his former club no reason to miss him today. #Ilicic converts from close range. 0-2 | 71′ #MilanAtalantapic.twitter.com/AA8Oez85cu

— SerieAchannel (@SerieAchannel) 23 dicembre 2017