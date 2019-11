MILANO – Ciro Immobile ha segnato il 100° gol con la maglia della Lazio, in appena 147 presenze con i biancocelesti, nel corso del posticipo di Serie A contro il Milan. I suoi cento gol con la Lazio sono distribuiti in questa maniera: Immobile ha segnato 81 gol in 117 partite di Serie A, 8 reti in 14 partite di Coppa Italia, 10 gol in 16 partite di Europa League e due gol nella finale di Supercoppa Italiana. Grazie al gol di testa contro il Milan, Immobile si è portato al sesto posto nella classifica marcatori della Lazio di tutti i tempi.

Questa speciale classifica è guidata da Silvio Piola con 159 gol all’attivo. Secondo posto nella classifica marcatori della Lazio di tutti i tempi per Giuseppe Signori con 127 reti complessive. Gradino più basso del podio per Giorgio Chinaglia con 122 gol con la maglia della Lazio. Quarto posto per Bruno Giordano con 108 reti con la Lazio.

Poco sopra ad Immobile, si trova Tommaso Rocchi, autore di 105 gol con la maglia della Lazio. Stasera Immobile si è portato al sesto posto con 100 gol con la maglia biancoceleste. Il centravanti campano ha segnato di testa, in anticipo su Duarte, su cross dalla destra di Lazzari.

Se prendiamo invece in considerazione la classifica marcatori di tutti i tempi della Lazio in Serie A, Ciro Immobile è quarto con 81 gol dietro a Silvio Piola (143 gol), Giuseppe Signori (107 gol) e Tommaso Rocchi (82 gol).