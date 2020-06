Immobile e Caicedo squalificati, salteranno Lazio-Milan. Correa giocherà come falso nove? (foto Ansa)

TORINO – Non solo gioie ma anche dolori per la Lazio nella trasferta sul campo del Torino. Ciro Immobile e Felipe Caicedo sono stati ammoniti e salteranno Lazio-Milan perché erano in diffida.

Si tratta di due squalifiche piuttosto pesanti per Inzaghi perché il tecnico biancoceleste ha perso in un colpo solo tutti e due i centravanti della sua rosa.

Chi giocherà in attacco contro il Milan? E’ probabile l’impiego di Correa nel ruolo, ormai di moda, di falso nove. Non è da escludere nemmeno l’impiego di Anderson, che ultimamente gioca spezzoni di partita, a supporto di Correa.

In ogni caso si tratterà di una soluzione di emergenza perché nemmeno Correa può essere definito un centravanti. Non va nemmeno escluso a priori l’impiego di Bobby Adekanye.

Il baby attaccante della Lazio al momento è una terza scelta perché non entra quasi mai a differenza di Correa e Anderson.

E nel Milan ci sarà Ibrahimovic? Dal primo minuto è difficile ma potrebbe tornare a giocare uno spezzone di partita anche se i rossoneri hanno dimostrato di poterne fare anche a meno.

Contro la Roma hanno segnato Rebic e Calhanoglu, due calciatori che stanno attraversando un ottimo periodo di forma e anche Paqueta sta fornendo importanti segnali di ripresa al tecnico Pioli.