Immobile-Cairo, la Lazio accusa: “Atteggiamento intollerabile. Campagna diffamatoria ci ha penalizzato”

Il botta e risposta fra Urbano Cairo e Ciro Immobile non è finito. Ora a prendere parola, e difendere il proprio tesserato, è stata la Lazio con un comunicato ufficiale. Inoltre il giudice sportivo ha inibito il ds Igli Tare fino a fine mese per aver inseguito a fine primo tempo l’arbitro negli spogliatoi e “ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose”.

Immobile-Cairo, il comunicato della Lazio

“Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in violazione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra.

La verità l’ha mostrata il campo: la Lazio, a partire da Ciro Immobile, ha profuso ogni energia per onorare fino all’ultima partita il campionato, anche se qualche discutibile interpretazione e tanta sfortuna hanno tolto alla squadra un successo meritato. Il calcio è anche questo, ma forse qualcuno sperava in qualcosa di diverso. E questo non è il calcio, non è il nostro calcio. Proprio per questo tuteleremo il nostro Capitano e la Società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente.

Il nostro campionato è stato accompagnato da una incessante campagna diffamatoria, che ha macchiato l’immagine sportiva della Lazio e ne ha condizionato i risultati. Non permetteremo che accada di nuovo”.

Come è nato lo scontro tra Torino e Lazio

E’ l’ennesimo screzio tra il Torino e la Lazio. Dopo i dissidi sui tamponi relativi alla gara d’andata finita 3-4 per la Lazio, e il recupero della gara di ieri finito per tre gradi di giudizio prima di poter essere giocata, stavolta è stato Immobile ad essere finito sotto accusa. Accuse che ora sono anche al vaglio della procura federale, che conosce già molto bene tutti i protagonisti della storia.