ROMA – La follia social si è abbattuta su Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana e capocannoniere del campionato italiano di calcio di Serie A. Un account Twitter, probabilmente “fake”, dal nome ‘Immobile m0rt0‘ ha augurato a Ciro Immobile di morire di cancro come Nadia Toffa.

Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile denuncia con coraggio gli insulti più brutti ricevuti dal marito calciatore.

A farlo sapere a tutti è stata Jessica Melena, moglie del centravanti campano della Lazio. Jessica ha denunciato quanto accaduto attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Che vergogna, specialmente per aver definito dono ciò che è successo alla povera Nadia. Tutto questo odio e cattiveria prima o poi tornerà indietro“.

Non è la prima volta che Immobile viene offeso o attaccato in maniera sgradevole sui social network ma la moglie Jessica, come è giusto che sia, porta alla luce questi commenti per stigmatizzarli.

Immobile sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista privato, dove ha costruito una famiglia fantastica insieme a Jessica, sia dal punto di vista professionale e sportivo visto che lui è capocannoniere del campionato e la sua squadra, la Lazio, è in lotta per lo scudetto. Evidentemente questa sua felicità infastidisce qualcuno che ha bisogno di creare un account falso per infangarlo.