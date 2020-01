ROMA – Brutti episodi di inciviltà a margine del derby tra la Roma e la Lazio. Prima i pesantissimi insulti a Nicolò Zaniolo e alla sua famiglia con striscioni con sopra scritto: “Zaniolo come Rocca, zoppi de Roma” (con vicino una sedia a rotelle) e “Nella famiglia Zaniolo, di sicuro, di rotto non c’è solamente il ginocchio ma anche il c…”.

Jessica Melena risponde al commento terribile su Ciro Immobile attraverso alcune storie pubblicate su Instagram.

Poco dopo il termine del derby, Jessica Melena, che è la moglie di Ciro Immobile, ha ricevuto un commento pesantissimo da parte di un utente: “Ma Immobile non ce l’ha l’elicottero?”, con riferimento alla tragica morte di Kobe Bryant causata proprio dallo schianto del suo elicottero. La Melena ha deciso di condividere questo post becero e di stigmatizzarlo attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Insomma, Roma e Lazio hanno regalato spettacolo in campo dando vita ad un bel derby ma alcune persone si sono macchiate di frasi davvero incresciose. Non si scherza sulle condizioni di salute di Immobile e di Zaniolo, è qualcosa che non è accettabile.

Oltre ad essere due campioni, sono due calciatori che si sono distinti in campo per una condotta esemplare. Oltre ad essere calciatori importanti per Roma e Lazio, lo sono anche per la Nazionale Italiana che si appresta a disputare Euro 2020. Immobile è in splendida forma, Zaniolo è gravemente infortunato ma spera di recuperare in tempo per essere tra i convocati del ct Roberto Mancini (che lo aspetta con ansia…).