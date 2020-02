ROMA – Ciro Immobile ha parlato del suo rapporto con i compagni di squadra nel corso di una diretta social dove ha risposto alle domande poste dai suoi fan. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

Immobile: “Acerbi è più geloso di mia moglie Jessica. Luis Alberto mi conosce meglio di lei”.

Dalle risposte fornite da Immobile ai suoi fan, si capisce come lo spogliatoio della Lazio sia unito all’inseguimento del sogno scudetto. “In squadra vado d’accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Tirare un rigore? Non è facile, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene, a volte va male…”.

“La gente educata mi fa sorridere ed emozionare quando mi dicono che sono una brava persona. I laziali all’Olimpico? Emozione incredibile. Per la città non giro più con Lazzari, l’ho licenziato come autista perché non conosce bene le strade. Acerbi? È più geloso lui che Jessica. E Luis Alberto mi conosce meglio di mia moglie”.

“Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori straordinari. Con il Sergente Milinkovic mi trovo bene e Straskosha è troppo forte. Leiva? Un campione in campo e fuori”.