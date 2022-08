Il campionato di calcio ucraino riprenderà oggi, martedì 23 agosto, per la prima volta dall’inizio dell’invasione delle truppe russe. Come spiega la Bbc, le partite si svolgeranno senza spettatori per motivi di sicurezza.

Ucraina cerca di tornare alla normalità, al via il campionato di calcio

In caso di allarme, calciatori e tecnici si dirigeranno nei rifugi antiaerei costruiti a non più di 500 metri da ogni stadio. L’esrcito ucraino schiera inoltre la contraerei a difesa degli stadi. “Questa è un’iniziativa unica nella storia. Il calcio contro la guerra in condizioni di guerra. Il calcio per la pace”, ha detto il presidente della federcalcio ucraina Andriy Pavelko, citato dalla Bbc.

Otto mesi fa l’ultima partita

L’ultima partita, in Ucraina si è giocata otto mesi fa. Ad inaugurare la Premier League ucraina sarà il match tra Shakhtar Donetsk e il Metalist Kharkiv che si giocherà a Kiev. Lo Shakhtar, fino alla scorsa estate era allenato dall’italiano Roberto De Zerbi.