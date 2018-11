PARIGI (FRANCIA) – Arrivano pessime notizie per il Paris Saint-Germain da Milton Keynes (Inghilterra) e Parigi, dove sono impegnati in amichevole rispettivamente il Brasile (contro il Camerun) e la Francia (contro l’Uruguay). Neymar e Kylian Mbappé si sono infortunati e hanno lasciato il campo: il brasiliano è stato costretto a fermarsi dopo soli 8′ di gioco, in seguito a un tiraccio che non ha inquadrato la porta.

Il giocatore si è toccato l’inguine destro, quindi ha chiesto il cambio, lasciando spazio a Richarlison; il francese, invece, ha subito un infortunio alla spalla, dopo un contrasto con il portiere uruguagio Campana in uscita. Mbappé è volato a terra, battendo male la spalla e finendo anzitempo negli spogliatoi: è stato sostituito da Thauvin al 36′.

Il PSG adesso è atteso dalle sfide contro il Tolosa, in Ligue 1, e contro il Liverpool, decisiva ai fini della qualificazione per gli ottavi della Champions Leeague. Nello stesso girone dei parigini è in lizza anche il Napoli.

Leggo che il #Psg rischia di aver perso in una sera sola, per infortunio, #Neymar e #Mbappe che giocavano con le loro nazionali e mi viene in mente che, per una volta, la sfiga ci ha visto benissimo… Praticamente ha applicato il #FFP con un anno di ritardo 😉 — Giovanni Capuano (@capuanogio) 20 novembre 2018