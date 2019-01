BERGAMO – L’infermeria della Juventus è piena. Ennesima tegola per i bianconeri nel corso della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo appena 27 minuti, sul risultato di zero a zero, Giorgio Chiellini ha lasciato il campo per infortunio. Chiellini è stato messo ko dai problemi al polpaccio. Al suo posto è entrato in campo Cancelo. A questo punto, la Juventus ha dovuto giocare con De Sciglio e Rugani come centrali e l’Atalanta ha chiuso il primo tempo sul risultato di due a zero con i gol di Castagne e Duvan Zapata.

Tifosi della Juventus disperati per l’infortunio di Chiellini

Benatia via

Bonucci rotto

Chiellini esce

. pic.twitter.com/3t2MM0Zpu1 — SandroSca (@SandroSca) 30 gennaio 2019

l’infermeria della Juventus dopo Bonucci pronta ad accogliere anche Chiellini #AtalantaJuve pic.twitter.com/SWiegqFjVg — Giada Federica; 🐺 (@lupainthenorth) 30 gennaio 2019

“Chiellini dovrebbe avere dei problemi.”

“De Sciglio centrale.” pic.twitter.com/ksOLuVxnjT — ghita🌷 (@Maghi_98) 30 gennaio 2019

Premesso che lo stop di Chiellini mi sembra abbastanza precauzionale (spero si sia fermato prima di subito), una cosa va detta: strategicamente siamo delle capre immonde. Chiellini soffre da anni di problemi al polpaccio, Barzagli vicino a quota 100, Bonucci Benatia Rugani — Gennaro♟️ (@chefoss) 30 gennaio 2019

Bonucci e Chiellini infortunati. Rugani e De Sciglio centrali. Non aggiungo altro. — Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 30 gennaio 2019

Chiellini ha dei problemi e io mi ammazzo — Juve fa cose® (@JuveFaCose) 30 gennaio 2019

