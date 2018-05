ROMA – Mohamed Salah [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si è infortunato alla spalla ed è stato costretto a uscire durante la finale di Champions League perché ha infranto il digiuno del Ramadan. Insomma: Salah è stato punito da Allah.

Lo sostiene un imam del Kuwait. “Dio lo ha punito – ha scritto infatti su Twitter Mubarak al-Bathali – perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”.

“Salah ha ricevuto un cattivo consiglio – ha continuato Al-Bathali – e sfortunatamente dovrà sopportarne il peso. La vita è nella mani di Dio, tutto accade secondo la sua volontà e forse l’infortunio è una cosa buona”. Ma a conclusione del suo anatema via Twitter, il predicatore lascia al calciatore anche una speranza: “Salah è un uomo virtuoso, buono e rispettato – ha detto infatti l’imam – è un grande ambasciatore per i musulmani e ne sta migliorando l’immagine in Occidente. Non deve rattristarsi, perché la porta del pentimento è aperta”.