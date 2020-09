Infortunio Zaniolo, il consiglio di Ancelotti: “Arretra a centrocampo per allungarti la carriera” (foto Ansa)

Infortunio Zaniolo, il consiglio di Carlo Ancelotti: “Arretra a centrocampo per allungarti la carriera”.

Ancelotti ha incoraggiato Zaniolo e gli ha consigliato di arretrare la sua posizione in campo per evitare altri gravi infortuni. Il tecnico dell’Everton ha rilasciato queste dichiarazioni durante una intervista a Andrea Schianchi per La Gazzetta dello Sport.